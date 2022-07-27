МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия не ознакомила дипломатов с подсчетами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 миллиардов кубометров газа, возможно, их никто не проводил, сообщает издание Politico.

Ранее министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.

Согласно должностным лицам Еврокомиссии, которые ссылаются на оценку Брюсселя, даже если страны-члены ЕС воспользуются исключениями, объемы сэкономленного газа будут "намного больше" 30 миллиардов кубометров. Этого якобы будет достаточно для средней зимы.

"Комиссия подсчитала, что мы достигнем сокращения в 30 миллиардов кубометров, но никто не знает и никто не подсчитывал это", — приводит издание слова одного из дипломатов. Другой дипломат также отметил, что никаких расчетов, подтверждающих эту оценку, они не видели.

Согласно третьему дипломату, он не знает, могут ли они чувствовать себя в безопасности в вопросе готовности к средней зиме, если "комиссия не может предоставить какие-либо показатели".

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 миллиардов кубометров при средней зиме, в 45 миллиардов — при более холодной. Он будет еще больше, если зима будет исключительно холодной, говорила она.