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2022-07-27T12:42:34+03:00

2022-07-27T12:42:34+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220727/837621337.html

В Кремле прокомментировали решение ситуации с транзитом в Калининград

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КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ТРАНЗИТА ТОВАРОВ В КАЛИНИНГРАД РАЗБЛОКИРОВАНА, И ЭТО ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТ — ПЕСКОВ Новость дополняется. ПРАЙМ, 27.07.2022

новости, дмитрий песков, калининград, транзит

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60