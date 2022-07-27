2022-07-27T12:42:34+03:00
2022-07-27T12:42:34+03:00
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2022
https://1prime.ru/News/20220727/837621337.html
В Кремле прокомментировали решение ситуации с транзитом в Калининград
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КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ТРАНЗИТА ТОВАРОВ В КАЛИНИНГРАД РАЗБЛОКИРОВАНА, И ЭТО ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТ — ПЕСКОВ Новость дополняется. ПРАЙМ, 27.07.2022
новости, дмитрий песков, калининград, транзит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ТРАНЗИТА ТОВАРОВ В КАЛИНИНГРАД РАЗБЛОКИРОВАНА, И ЭТО ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТ — ПЕСКОВ
Новость дополняется.