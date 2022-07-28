МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в четверг незначительно снижаются и сейчас не превышают 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Поставки российского газа в Европу остаются стабильными

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе (по индексу TTF) открыли торговую сессию в минусе на отметке 2055,4 доллара за тысячу кубометров (-5% к расчётной цене среды — 2164,5 доллара). Вскоре цены чуть замедлили темпы снижения и поднялись до 2134,6 доллара (-1,4%). С 10.00 мск котировки не превышают 2100 долларов за тысячу кубометров. В последние минуты они находятся у отметки в 2087 долларов, снижаясь на 3,6%.

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.