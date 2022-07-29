МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Франция окажется наиболее уязвимой страной перед рисками отключения электроэнергии в отопительный сезон, чем Германия, сообщило агентство Bloomberg. Der Tagesspiegel: Германия не готова к зиме без российского газа

В статье говорится, что пока все внимание сосредоточено на зависимости Германии от российского газа, трудности с ядерными реакторами Франции не менее важны для Европы.

«Первым европейским городом, который пострадает от отключения электроэнергии из-за снижения температуры ближе к концу года, вполне может стать Париж, а не Берлин», — пишет обозреватель.

Отмечается, что в эксплуатации у государственной компании Electricite de France SA сейчас находятся только 26 реакторов из 57, а более половины сети проходит аварийное техническое обслуживание после обнаружения трещин в трубах. Поскольку атомные реакторы вырабатывают самую низкую долю электроэнергии в стране за последние 30 лет, Франции грозит "Ватерлоо" в области электроэнеретики, считает Bloomberg.

Снижение доступности ядерной энергии вынуждает Францию больше, чем когда-либо, полагаться на газовые электростанции, ветровые и гидроэлектростанции, а также на импорт энергии. Это приводит к росту стоимости электроэнергии на оптовом рынке по всей Европе, при этом форвардные цены во Франции вырастут почти на 1000% по сравнению со средним показателем за десятилетие до 2020 года, говорится в сообщении.

Летом, когда потребление электроэнергии во Франции находится на низком уровне, это не является непреодолимой проблемой. Но в холодный зимний вечер, когда французские домохозяйства увеличат потребление в два и более раза, это может быть катастрофически дорого для граждан. Хотя экономика Франции меньше, чем у немцев, спрос на электроэнергию зимой в стране значительно превышает спрос на электроэнергию в соседней стране, поскольку домохозяйства там больше полагаются на электричество для отопления и горячего водоснабжения.