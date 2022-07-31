МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Если один человек стал свидетелем ситуации, когда другой, будучи подвыпившим после застолья, пытается сесть за руль, то можно и нужно действовать так, чтобы помешать ему выехать на дорогу, заявил в эфире радио Sputnik автоюрист общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько. Россиян предупредили о новых ограничениях для получения водительских прав

"В случае, если ваш пьяный друг хочет сесть за руль и куда-то вас или кого-то еще отвезти, можно и нужно позвонить в полицию. Кроме того, можно без применения силы попробовать воспрепятствовать его попыткам управлять машиной и лишить ключей, чтобы он не мог уехать до приезда полиции", – отметил он.

Если при попытке удержать пьяного от управления автомобилем возникнет конфликт, то закон будет на стороне того, кто препятствует употребившему алкоголь, заверил юрист.

"Понятно, что попытка лишить пьяного водителя ключей от его машины может вызвать ответную реакцию, но данное действие с вашей стороны абсолютно законно. Если пассажир машины не дает неадекватному или пьяному водителю уехать, то в этих действиях нет никакого нарушения. Удерживая ключи от машины, мы предотвращаем гораздо больший вред, который может причинить такой водитель", – объяснил автоюрист.