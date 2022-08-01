МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Транспортировка зерна с Украины по безопасному коридору в Черном море может начаться в понедельник, загрузка судов завершена, техническая работа тоже.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в воскресенье, что транспортировка зерна с Украины может начаться 1 августа. По его данным, загрузка судов завершена. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение судна с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители Координационного центра в Стамбуле.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым в воскресенье заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Черном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в совместном центре в Стамбуле работает группа российских военных. Он также призвал не забывать о взаимной увязке вывоза зерна из украинских портов и разблокирования косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки российских зерна, удобрений и других аналогичных товаров.

Россия рассчитывает, что в скором времени стамбульские соглашения начнут реализовываться в полном объеме, а генсек ООН Антониу Гутерреш сделает все для снятия препятствий для российского продовольствия, введенных США и ЕС, заявлял на заседании СБ первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он также подчеркнул, что ничто в подписанном меморандуме не мешает России продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины, а размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения, РФ продолжит уничтожать военные цели.