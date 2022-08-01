МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что Россия последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Путин подтвердил, что Россия останется надежным партнером

Глава государства направил приветствие участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договорённостей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — отметил российский лидер.