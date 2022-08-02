МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы роста цен, до одного дня, сообщает ведомство. Производители предсказали снижение выпуска соков и воды в бутылках

"Служба сократила срок внутриведомственных процедур, выдача предостережения будет происходить за 1 рабочий день. Ранее предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с Законом о защите конкуренции составлял до 10 дней", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный документ направлен на оперативное пресечение рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках.

"Практика выдачи предостережений носит точечный характер — они выдаются только в адрес должностных лиц хозяйствующих субъектов, высказывания которых могут оказывать негативное влияние на рынок. Другие участники рынка могут расценить такое заявление как руководство к действию, что может привести к росту цен для потребителей даже в случае, если для этого нет экономически обоснованных причин", — добавляется в сообщении.

Как отмечает антимонопольная служба, такая мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства, например согласованные действия.