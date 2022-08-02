ФАС сократила срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о росте цен до одного дня
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сократила срок выдачи предостережений, в том числе за публичные необоснованные прогнозы роста цен, до одного дня, сообщает ведомство.
"Служба сократила срок внутриведомственных процедур, выдача предостережения будет происходить за 1 рабочий день. Ранее предельный срок для выдачи предостережений в соответствии с Законом о защите конкуренции составлял до 10 дней", — говорится в сообщении.
Уточняется, что данный документ направлен на оперативное пресечение рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках.
"Практика выдачи предостережений носит точечный характер — они выдаются только в адрес должностных лиц хозяйствующих субъектов, высказывания которых могут оказывать негативное влияние на рынок. Другие участники рынка могут расценить такое заявление как руководство к действию, что может привести к росту цен для потребителей даже в случае, если для этого нет экономически обоснованных причин", — добавляется в сообщении.
Как отмечает антимонопольная служба, такая мера реагирования применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства, например согласованные действия.
https://1prime.ru/News/20220802/837671415.html