МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Обсуждение ситуации с украинским зерном надо прекратить, поскольку отгрузки этой продукции в целом являются несущественными для рынка, а нагнетание риторики лишь подстегивает мировые цены, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злоческий. Цены на зерно снизились после "продуктовой сделки"

"Речь идет об украинских поставках, и нагнетается обстановка, что из-за спецоперации Украина не может грузить свое зерно, и мир лишился этого ресурса. Какого ресурса мир лишился? Украина всегда делала акцент в своих отгрузках на международные рынки на фуражное зерно, на кукурузу в первую очередь. Это главная культура в украинских поставках", — заявил Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"С моей точки зрения, надо прекратить все эти обсуждения, тем более что сейчас из портов отгрузки начались по Украине. Она грузила 1,7 миллиона тонн без портов, сейчас вместе с портами будет грузить по 3 с лишним миллиона тонн в месяц", — добавил Злочевский.

По оценке РЗС, Украина отгрузила в июле 3,1 миллиона тонн зерновых, в составе которых было только 600 тысяч тонн пшеницы, а в июле этого сезона — чуть больше 1,7 миллиона тонн с 368 тысячами тонн пшеницы, на 232 тысячи тонн меньше, чем в июле 2021 года.

"Мир вообще не способен заметить такие отсутствующие объемы…. А ведь нагнетание этой информации, которая гуляет по рынку, только загоняет цены вверх, пугает потребителей. А риски голода все концентрируются у бедных стран и у бедного населения этих стран — они купить не могут по таким высоким ценам… Тема перегрета до безумия. Она ничего хорошего рынку не дает, перегретость этой темы", — заметил глава РЗС.

После заключения продуктовой сделки России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.

В пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию. В понедельник в министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения.