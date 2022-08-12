МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В Роскачестве перечислили преимущества аренды квартиры перед покупкой жилья в ипотеку.

Среди преимуществ, в частности, названы отсутствие строгих долгосрочных обязательств перед кредитором; возможность быстро сменить квартиру в соответствии с материальным или семейным положением, собственными пожеланиями; неограниченная свобода передвижения — можно уезжать в другие города и страны.

Также отмечается, что аренду предпочитает те, кто в настоящий момент по тем или иным причинам не может позволить себе ипотеку.

Вместе с тем в Роскачестве напоминают, что, если человек, взяв ипотечный кредит, окажется в затруднительном финансовом положении, а банк не захочет пойти на реструктуризацию, рискует потерять квартиру. А если цена квартиры окажется ниже долгов перед банком, заемщику придется или продолжать выплачивать, или подавать на банкротство.