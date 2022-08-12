Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,6 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги пятницы снижением до 60,6 рубля, евро — до 62,31 рубля
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль символически укрепился в пятницу, но по итогам недели ослаб: доллар снизился в пятницу до 60,6 рубля, евро — до 62,31 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек — до 60,6 рубля, евро — на 30 копеек, до 62,31 рубля.
По итогам рабочей недели доллар вырос на 2 копейки, евро — на 77 копеек.
https://1prime.ru/News/20220812/837780437.html
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