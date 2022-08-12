МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рубль символически укрепился в пятницу, но по итогам недели ослаб: доллар снизился в пятницу до 60,6 рубля, евро — до 62,31 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Росстат ожидает снижение российской экономики на 4% во втором квартале

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек — до 60,6 рубля, евро — на 30 копеек, до 62,31 рубля.

По итогам рабочей недели доллар вырос на 2 копейки, евро — на 77 копеек.