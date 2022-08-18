МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Если Евросоюз и примет очередной пакет антироссийских санкций, это будет происходить уже не так консолидированно и единогласно, как раньше, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Медведев отметил нежелание жителей Евросоюза поддерживать санкции

"Есть уже здоровые силы внутри ЕС, которые смогут этому противостоять", — также отметил он в своем Telegram-канале.

"По информации источников агентства Reuters, западные страны не предлагают новых санкций против России в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других государств. Кроме того, всё большее число государств отказывается от публичной критики в отношении нашей страны, не желая создавать открытую конфронтацию с таким сильным геополитическим субъектом, как мы", — указал он.

По его мнению, санкции, которые Запад периодически вводит против России, в большей степени негативно отражаются на экономике стран ЕС, чем на российской.

"Мы реализуем программу импортозамещения, "отвязываем" расчеты с торговыми партнерами от доллара и переходим на расчёты в нашей национальной валюте, в целом успешно справляемся с текущей макроэкономической ситуацией", — пояснил он.

Бондарев также считает, что риторика и поведение Запада немного изменились, но вовсе не потому, что улучшилось отношение к России или ее специальной военной операции на Украине.

"Просто объединенный Запад более явственно почувствовал нашу силу, грядущий проигрыш Украины в противостоянии с нами, а также сдачу позиций США как прежнего мирового гегемона", — написал он.