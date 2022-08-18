МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Если Евросоюз и примет очередной пакет антироссийских санкций, это будет происходить уже не так консолидированно и единогласно, как раньше, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Медведев отметил нежелание жителей Евросоюза поддерживать санкции

"Есть уже здоровые силы внутри ЕС, которые смогут этому противостоять", — также отметил он в своем Telegram-канале.

"По информации источников агентства Reuters, западные страны не предлагают новых санкций против России в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других государств. Кроме того, всё большее число государств отказывается от публичной критики в отношении нашей страны, не желая создавать открытую конфронтацию с таким сильным геополитическим субъектом, как мы", — указал он.

По его мнению, санкции, которые Запад периодически вводит против России, в большей степени негативно отражаются на экономике стран ЕС, чем на российской.

"Мы реализуем программу импортозамещения, "отвязываем" расчеты с торговыми партнерами от доллара и переходим на расчёты в нашей национальной валюте, в целом успешно справляемся с текущей макроэкономической ситуацией", — пояснил он.

Бондарев также считает, что риторика и поведение Запада немного изменились, но вовсе не потому, что улучшилось отношение к России или ее специальной военной операции на Украине.

"Просто объединенный Запад более явственно почувствовал нашу силу, грядущий проигрыш Украины в противостоянии с нами, а также сдачу позиций США как прежнего мирового гегемона", — написал он.