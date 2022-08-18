МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что примет участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, рассчитывает провести ряд встреч. Организаторы ВЭФ ожидают участия представителей бизнеса из 46 стран

"Мы уделяем особое внимание участию в Восточном экономическом форуме. Но надо сказать, что на данный момент границы между КНДР и Россией закрыты. Поэтому я как посол буду принимать участие в этом форуме. Мы ожидаем в рамках форума провести ряд встреч и переговоров с представителями российской стороны", — сказал посол журналистам

ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Главная тема ВЭФ-2022 — "На пути к многополярному миру". В деловую программу войдет более 70 мероприятий. Запланированы также культурная и спортивная программы. Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий, сообщал ранее ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его мнению, эти показатели подтверждают репутацию форума как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.