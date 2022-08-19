КАЗАНЬ, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило дополнительные 150 миллиардов рублей на опережающее строительство автотрассы М-12, которая в конце 2023 года свяжет Москву и Казань, источник финансирования — Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Эксперт назвал сроки наладки серийного выпуска оборудования для автопрома

О необходимости выделения средств было известно ранее: изначальная предполагаемая стоимость трассы — 630 миллиардов рублей, однако соответствующее технико-экономическое обоснование делалось еще в 2018 году. По словам главы "Автодора", с этого момента трасса подорожала. Вопрос был в поиске источника финансирования.

"Вчера председатель (правительства — ред.) подписал распоряжение об утверждении паспорта проекта, и нам дополнительно 150 миллиардов рублей выделяют дополнительных денег в этом году из Фонда национального благосостояния. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, такое решение принято, деньги мы получим, деньгами будем обеспечены", — сказал Хуснуллин в ходе выездного совещания по вопросам строительства трассы М-12.

Вице-премьер также отметил, что актуальная оценка стоимости трассы М-12 — 820 миллиардов рублей. В этом году планируется построить и открыть 100 километров новой автодороги с опережением на один год. "Раз мы на год раньше дорогу строим, соответственно, нам и деньги нужны на год раньше", — прокомментировал выделение средств фонда Хуснуллин.

Кроме того, по его словам, из ФНБ будет выделено 30 миллиардов рублей на обход Твери (в составе трассы М-11 Москва-Петербург), а на участок трассы Казань-Екатеринбург (от Дюртюлей до Ачита) — 260 миллиардов рублей.

Длина трассы М-12 составляет 823 километра, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в глобальный государственный проект "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Расчетная (проектируемая) скорость — 130 километров в час.