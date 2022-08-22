МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник опускается после того, как доллар заметно подорожал, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет к иене на "ястребиных" ожиданиях по политике ФРС США

По состоянию на 8.19 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,14% — до 3,6665 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,59%, до 8 078,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,71%, до 2 386 долларов, цинка — поднялась на 0,43%, до 3 487,5 доллара за тонну.

Заметное укрепление доллара на прошлой неделе сдерживает стоимость сырьевых товаров, поскольку они становятся менее доступными при покупке в другой валюте. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на минувшей неделе укрепился на 2,4%, поднявшись выше 108 пунктов. В понедельник показатель находится стабильно выше этой отметки — на уровне 108,16 пункта.

Несколько сдерживает снижение стоимости меди ситуация на фондовых рынках. Так, китайские фондовые индексы в понедельник поднимаются после того, как Народный банк Китая понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до отметки 3,65% с 3,7%. Китай является крупнейшим потребителем меди.