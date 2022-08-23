МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до 49,2 пункта с 49,9 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,9% в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 49 пунктов.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 50,2 пункта с 51,2 пункта в июле, что стало минимумом за год и пять месяцев. Индекс деловой активности в промышленной сфере, по предварительной оценке, сократился до 49,7 пункта с 49,8 пункта в июле, показатель стал самым низким за два года и два месяца. Прогнозы составляли 50,5 пункта и 49 пунктов соответственно.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, упал до 47,6 пункта с июльского уровня в 48,1 пункта, что стало минимальный показателем более чем за два года. PMI сферы услуг Германии снизился до 48,2 пункта с 49,7 пункта в июле — минимума за полтора года. PMI сферы промышленности вырос до 49,8 пункта с 49,3 пункта. Аналитики ожидали показатели на уровне 47,4, 49 и 48,2 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, снизился в августе до 49,8 пункта (минимум за полтора года) с уровня июля в 51,7 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 51 пункта с 53,2 пункта месяцем ранее — минимум за год и четыре месяца. А PMI в промышленности страны сократился до 49 пунктов с 49,5 пункта, что стало минимумом за два года и три месяца. Аналитики ожидали показатели на уровне 50,8, 53 и 49 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.