МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Возможно, проект "Северный поток-2"не заработает никогда, заявил "Известиям" координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Тимон Греммельс.

Он заявил следующее: "Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за <действий> России на Украине, а возможно, не заработает никогда".

В то же время Греммельс отметил, что в настоящий момент в федеральном правительстве никто всерьез не обсуждает возможность демонтажа газопровода.