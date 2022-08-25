В правящей партии ФРГ оценили перспективы заморозки "Северного потока-2"
СМИ: в правящей партии Германии не исключили окончательную заморозку "Северного потока-2"
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Возможно, проект "Северный поток-2"не заработает никогда, заявил "Известиям" координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Тимон Греммельс.
Он заявил следующее: "Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за <действий> России на Украине, а возможно, не заработает никогда".
В то же время Греммельс отметил, что в настоящий момент в федеральном правительстве никто всерьез не обсуждает возможность демонтажа газопровода.
https://1prime.ru/News/20220825/837882342.html
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