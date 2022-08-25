МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Дроны-курьеры смогут доставлять корреспонденцию в удаленные районы и почтовые отделения страны, первые такие полеты могут начаться к 2030 году, такое мнение выразил РИА Новости замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев.

По прогнозам специалистов AeroNet, уже в ближайшие годы в России появятся беспилотные автомобили и дроны, которые упростят быт и будут экономить время горожан, и процесс внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в жизнь уже идет, и через пять-шесть лет беспилотники начнут доставлять небольшие грузы буквально на балконы.

"На балконы — маловероятно будет доставляться почта, это и технически сложно, и опасно, и неоправданно в местности с развитым транспортом. Почта будет доставляться до отделений связи, и, может быть, до адресатов в удаленных районах. Скорее всего, это произойдет к 2030 году", — полагает Шнырев.