МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Стоимость нефти растет на ожиданиях снижения ее запасов в США

Как в среднем считают 9 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 20-26 августа сократились на 1,2 млн баррелей. Пять аналитиков предполагают сокращение запасов, а четверо ожидают роста. Оценки варьируются от —3,8 млн баррелей до +2,2 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу в среду.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,1 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2,9 млн баррелей до +2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 900 000 баррелей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +1,3 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, сократилась на 0,3 процентного пункта, до 93,5%. Прогнозы варьируются от —1 процентного пункта до +0,8 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти за отчетную неделю на 593 000 баррелей, а также снижение запасов бензина и дистиллятов на 3,4 млн баррелей и 1,7 млн баррелей соответственно.