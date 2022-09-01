ООН, 1 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил 1 сентября выход из портов Украины четырем судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ. Эксперт оценила возможности России конкурировать с украинским зерном

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (1 сентября – ред.) четырех судов, перевозящих в общей сложности 125 380 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Судно Eneida с 35 470 тонн пшеницы и 8560 тонн кукурузы пойдет из Черноморска в Турцию.

Сухогруз Massa J выйдет из Южного с 28 500 тонн пшеницы на борту. Судно Helga пойдет из Одессы в Турцию, с 27 тысячами тонн кукурузы. Корабль Daytona Dynamic доставит из Одессы в Турцию 25 850 тонн кукурузы.

Кроме того, 1 сентября ожидается отбытие еще двух судов. Их отплытие должно было состояться ранее, но было отложено – это "Афанасий Матюшенко", который повезет из Черноморска в Турцию 3000 тонн пшеницы, и Hazar S, который также доставит из Черноморска в Турцию 5500 тонн кукурузы.

По состоянию на 31 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 546 516 тонн. Всего на данный момент разрешено движение 139 рейсам (77 входящим и 63 исходящим).

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.