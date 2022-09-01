ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Цель миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заключается в защите атомной станции от ядерной аварии, заявил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси. Песков заявил, что Москва заинтересована в визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"У нас у всех одна цель — защита станции от ядерной аварии", — сказал Гросси в четверг на встрече с сотрудниками ЗАЭС.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами", — отметил он.

Глава МАГАТЭ добавил, что сейчас особый упор — на аспекты ядерной и радиационной безопасности.

Члены миссии МАГАТЭ должны будут убедиться в выполнении гарантийных обязательств на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ.

"Некоторые из нас должны выполнить гарантийные обязательства МАГАТЭ, которые имеют большое значение", — резюмировал Гросси.

В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.