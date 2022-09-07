АНКАРА, 7 сен — ПРАЙМ. Минобороны Турции сообщило о продолжении процесса отгрузки украинского зерна из портов, в среду вышли еще четыре судна в рамках "продуктовой сделки".
"Процесс отгрузки зерна из украинских портов продолжаются. На сегодняшний день еще четыре судна с зерном покинули украинские порты", — сказано в сообщении ведомства в Twitter.
Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка, заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://1prime.ru/News/20220907/838038720.html
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