АНКАРА, 7 сен — ПРАЙМ. Минобороны Турции сообщило о продолжении процесса отгрузки украинского зерна из портов, в среду вышли еще четыре судна в рамках "продуктовой сделки". Reuters: предложение Путина о пересмотре зерновой сделки удивило Киев

"Процесс отгрузки зерна из украинских портов продолжаются. На сегодняшний день еще четыре судна с зерном покинули украинские порты", — сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка, заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.