МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Отчетности российских юрлиц стоит начать раскрывать уже по итогам текущего года, однако необходимо найти баланс между интересами инвесторов и необходимостью не навредить эмитентам, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин хочет выпустить облигации в юанях

"Понятно, что мы должны дать людям информацию, которая адекватно позволяет оценивать финансовое положение компаний", — сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового рынка.

При этом он подчеркнул, что необходимо определить границы этой "адекватности", поскольку компании сейчас работают во враждебной среде. "Многие компании успешно справляются с санкциями. Раскрытие информации может, во-первых, подтвердить этот факт, во-вторых, показать, как они это делают. Это не очень хорошо… Здесь я не понимаю даже, что делать — надо раскрывать максимальное количество информации, при этом раскрыть минимальное ее количество", — пояснил замминистра финансов.

Моисеев отметил, что этот вопрос стоит на повестке. "В течение осени что-нибудь придумаем, чтобы годовую отчетность люди публиковали все-таки, чтобы мы какой-то гайденс компаниям дали, чтобы когда они все в апреле-мае будут публиковать годовые отчеты, там системность какая-то была", — сказал он, уточнив, что люди должны понимать, как компании закончили 2022 год. В Минфине заявили, что рост бюджета России требует балансировки казны

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на крупнейшие банки. В марте ЦБ принял решение запретить банкам временно публиковать финансовую отчетность — последние доступные данные по их прибыли были в январе. В тот месяц сектор заработал 164 миллиарда рублей, а количество прибыльных банков составляло 256.

В мае Банк России сообщал, что банки могут вернуться к раскрытию финотчетности одновременно с публикацией регулятором плана по докапитализации игроков сектора. При этом в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий ЦБ, в системной докапитализации этого сектора сейчас нет необходимости.