2022-09-08T13:13:50+03:00

2022-09-08T13:13:50+03:00

2022-09-08T13:13:50+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220908/838050646.html

Глава ЦБ призвала повысить производительность труда и конкурентоспособность

Новости

Новости

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https://россиясегодня.рф

. РОССИИ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ НАДО ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, А НЕ ТОЛЬКО ИЗМЕНИТЬ ГЕОГРАФИЮ РЫНКОВ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 08.09.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60