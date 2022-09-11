Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен — ПРАЙМ. Проблем для участия Владимира Путина в саммите G20 нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Россия открыта для диалога с другими странами, которые заинтересованы в этом.
"Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать", — сказал Лавров в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Министр отметил, что все обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным "всегда встречают понимание и согласие".
Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес в интервью РИА Новости заявил, что Индонезия готова обеспечить безопасность президента России на саммите G20.
https://1prime.ru/News/20220911/838077542.html
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