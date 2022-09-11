МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей Украины. СМИ сообщили об отключении электроэнергии в нескольких областях Украины

"Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", — написал он в Twitter.

Ранее украинские СМИ сообщали, что отключение электроэнергии наблюдается в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях.