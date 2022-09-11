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Зеленский подтвердил сообщения об отключении света в ряде областей Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей Украины. "Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой... ПРАЙМ, 11.09.2022
новости, украина, владимир зеленский, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей Украины.
"Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", — написал он в Twitter.
Ранее украинские СМИ сообщали, что отключение электроэнергии наблюдается в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях.