МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков не видит необходимости в повышении лимитов выплат по европротоколу, так как средняя выплата за первые 8 месяцев составила 45,5 тысячи рублей, что вдвое меньше лимита 100 тысяч, когда европротокол оформляется с разногласиями, сказали РИА Новости в РСА. Вступают в силу новые правила ремонта по ОСАГО

Как ранее рассказывал РИА Новости исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, уход части автопроизводителей с российского рынка сделал оригинальные детали для произведенных ими автомобилей или вообще недоступными в России, или неоправданно дорогими. С 11 сентября в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО учитываются цены аналогов запчастей автомобилей. По мнению Уфимцева, это позволит сдержать рост цены полиса. С 13 сентября коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз.

"По нашему мнению, в этом (повышении лимитов выплат по европротоколу – ред.) нет необходимости. За восемь месяцев 2022 года средняя выплата при европротоколе 45,5 тысячи рублей. Это по сути вдвое меньше лимита 100 тысяч, когда европротокол оформляется с разногласиями", — сообщили в РСА.

По данным РСА, средний размер выплаты потерпевшим при европротоколе в 2021 году составил 39 тысяч рублей.

"В случае если у участников ДТП имеются разногласия в отношении обстоятельств причиненного вреда и нет однозначной уверенности, что ремонт причиненных повреждений не превысит лимита выплаты 100 тысяч, следует сообщить о ДТП в ГИБДД для вызова уполномоченных сотрудников полиции на место происшествия или прибытия самостоятельно на пост ДПС для оформления материалов с участием сотрудников полиции (в зависимости от полученных указаний)", — напоминают в РСА.

Оформить аварию по европротоколу можно только тогда, когда нет пострадавших, в ДТП попали лишь два автомобиля, нет вреда какому-либо другому имуществу, а у обоих водителей есть действующие обязательные полисы — ОСАГО или "Зеленая карта" (международный договор). Водители могут оформить извещение о ДТП на бумажном бланке либо просто заполнить электронное извещение в приложении "Помощник ОСАГО", "Госуслуги.Авто" и мобильных приложениях страховщиков.

Чтобы приложения сработали, у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на "Госуслугах". При оформлении извещения в электронном виде водители проверяют подлинность договоров ОСАГО, указывают в документе поврежденные детали автомобилей, фиксируют координаты происшествия. При этом можно выполнить и фотофиксацию, она есть и в указанных приложениях, и в приложении "ДТП.Европротокол", последнее предназначено только для фотофиксации.

Если водители согласны друг с другом по обстоятельствам ДТП и не стали фиксировать их на фото, то можно рассчитывать на выплату от страховой в размере до 100 тысяч рублей. То же самое, если есть фотофиксация, но нет согласия. Если есть согласие и фиксация — то уже до 400 тысяч. Если же водители не согласились друг с другом и не зафиксировали обстоятельства ДТП, то страховая откажет в выплате.