Москва и Ереван обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Минобороны России и Армении примут меры для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, заявили в Минобороны Армении.
Согласно информации, стороны договорились принять меры для урегулирования конфликта.
Ночью с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались обстрелы, стороны обвинили друг друга в разжигании конфликта. Азербайджанский МИД заявил, что Ереван хочет сорвать мирный процесс, а правительство Армении обратилось за помощью к России, в ОДКБ и Совбез ООН.
https://1prime.ru/News/20220913/838096518.html
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