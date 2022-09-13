МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, заявили в Минобороны Армении.

Согласно информации, стороны договорились принять меры для урегулирования конфликта.

Ночью с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались обстрелы, стороны обвинили друг друга в разжигании конфликта. Азербайджанский МИД заявил, что Ереван хочет сорвать мирный процесс, а правительство Армении обратилось за помощью к России, в ОДКБ и Совбез ООН.