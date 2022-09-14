Таджикистан сообщил об одном погибшем в перестрелке на границе с Киргизией
Погранвойска Таджикистана сообщили об одном погибшем в результате перестрелки на границе с Киргизией
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Один таджикский пограничник погиб в результате минометного обстрела на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в погранвойсках Таджикистана.
Еще двое получили ранения и были отправлены в больницу, добавил собеседник агентства.
Инцидент на кыргызско-таджикской государственной границе произошел утром 14 сентября. Перестрелка началась около 7.00 мск и прекратилась через полчаса. Главы двух пограничных областей Киргизии и Таджикистана уже обсудили ситуацию, представители погранслужб обеих сторон сохраняют контакт и продолжают совместную работу на месте.
https://1prime.ru/News/20220914/838106604.html
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