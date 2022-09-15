МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В последний рабочий день при увольнении по сокращению работодатель обязан совершить ряд выплат в пользу работника, рассказала в беседе с RT глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Аналитики выяснили, сколько россиян работают в креативных индустриях

Среди них — заработная плата за фактически отработанное время, в том числе премии, если они предусмотрены системой оплаты труда.

Кроме того, в этот перечень входят компенсация за дни неиспользованного отпуска, если таковые есть, а также выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка — это считается компенсацией за месяц поиска новой работы.

Голованова добавила, что если человек не нашел работу спустя два месяца после увольнения, то он имеет право потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц.

Также в исключительных случаях, если служба занятости населения примет соответствующее решение, работодатель должен выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения или его часть. Это правило выполняется при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен на протяжении двух месяцев с даты увольнения.