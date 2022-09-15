Власти Киргизии рассказали о реализации российских инвестпроектов в стране
Садыр Жапаров заявил, что российские инвестиционные проекты с успехом реализуются в Киргизии
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БИШКЕК, 15 сен — ПРАЙМ. Инвестиционные проекты России успешно реализуются в Киргизии, сообщил в четверг президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС, который проходит в узбекистанском Самарканде.
"Успешно реализуются инвестиционные проекты, в том числе при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. На сегодня фонд одобрил более 3200 проектов на сумму порядка 440 миллионов долларов США", — цитирует президента его пресс-служба.
Жапаров подчеркнул, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Киргизии, а также выразил готовность к наращиванию сотрудничества с Москвой во всех сферах.
https://1prime.ru/News/20220915/838123743.html
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