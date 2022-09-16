Киргизия обвинил таджикских пограничников в нарушении прекращения огня
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Киргизия обвинил таджикских пограничников в нарушении прекращения огня, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета Нацбезопасности.
Согласно информации, военнослужащие Таджикистана произвели обстрел двух населенных пунктов Киргизии, в том числе с применением системы залпового огня, обстановка на границе остается напряженной.
Ранее в пятницу главы спецслужб обеих стран договорились о прекращении огня с 16.00 (13.00 мск).
Перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками началась утром 14 сентября в местности Булак-Баши. Она завершилась спустя полчаса, стороны договорились о прекращении огня.
Однако 16 сентября обстановка вновь обострилась. Предполагается, что причиной инцидента могла стала незавершенность делимитации и демаркации некоторых участков государственной границы.
Москва призвала Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации и выразила готовность к содействию в урегулировании конфликта.
https://1prime.ru/News/20220916/838143109.html