МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Киргизия обвинил таджикских пограничников в нарушении прекращения огня, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госкомитета Нацбезопасности.

Согласно информации, военнослужащие Таджикистана произвели обстрел двух населенных пунктов Киргизии, в том числе с применением системы залпового огня, обстановка на границе остается напряженной.

Ранее в пятницу главы спецслужб обеих стран договорились о прекращении огня с 16.00 (13.00 мск).

Перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками началась утром 14 сентября в местности Булак-Баши. Она завершилась спустя полчаса, стороны договорились о прекращении огня.

Однако 16 сентября обстановка вновь обострилась. Предполагается, что причиной инцидента могла стала незавершенность делимитации и демаркации некоторых участков государственной границы.

Москва призвала Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации и выразила готовность к содействию в урегулировании конфликта.