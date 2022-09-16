САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин пошутил, что США подвергли его помощника Максима Орешкина санкциям из-за встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее американский Минфин сообщил, что помощник президента России Максим Орешкин попал под новые санкции США. США расширили антироссийские санкции

"Максим Орешкин? Под санкции? Видимо за встречу с Эрдоганом. Он в Турцию съездил, с Эрдоганом встретился, его сразу раз — под санкции", — иронично заявил Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.