Путин пошутил, что Орешкина подвергли санкциям из-за встречи с Эрдоганом
Путин пошутил, что его помощник Максим Орешкин попал под санкции США из-за встречи с Эрдоганом
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САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин пошутил, что США подвергли его помощника Максима Орешкина санкциям из-за встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Ранее американский Минфин сообщил, что помощник президента России Максим Орешкин попал под новые санкции США.
"Максим Орешкин? Под санкции? Видимо за встречу с Эрдоганом. Он в Турцию съездил, с Эрдоганом встретился, его сразу раз — под санкции", — иронично заявил Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
https://1prime.ru/News/20220916/838147728.html
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