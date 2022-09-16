В Белом доме не исключили введения новых санкций против России
США НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ И ИХ МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ — БЕЛЫЙ ДОМ
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https://1prime.ru/News/20220916/838149082.html
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Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20220916/838149082.html
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