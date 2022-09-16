2022-09-16T22:16:54+03:00

2022-09-16T22:16:54+03:00

2022-09-16T22:16:54+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220916/838149082.html

В Белом доме не исключили введения новых санкций против России

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

США НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ И ИХ МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ — БЕЛЫЙ ДОМ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.09.2022

новости, сша, россия, санкции

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60