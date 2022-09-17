Эрдоган: у мировых держав нет вариантов выхода из украинского кризиса
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса
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АНКАРА, 17 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
"К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?" Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.
https://1prime.ru/News/20220917/838151864.html
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