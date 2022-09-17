АНКАРА, 17 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса. Турция не присоединится к санкциям против России в области энергетики



"К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?" Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.