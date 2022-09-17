ВЕНА, 17 сен — ПРАЙМ. Более 30 тысяч человек приняли участие в протестах против роста цен в Австрии, в том числе в Вене на улицы вышли около 20 тысяч человек, заявили на митинге организаторы протеста — представители национальной федерации профсоюзов.

Ранее в полиции Вены отказались назвать РИА Новости число участников протестов, сославшись на то, что не планируют озвучивать эти цифры. В ведомстве добавили, что акция проходит мирно.

В то же время федерация профсоюзов Австрии (ÖGB) заявляла, что ожидает до десяти тысяч участников акции, протестующих против стремительных темпов инфляции и повышения стоимости жизни. Депутат АдГ предсказал массовые протесты в Германии



Участники митинга, который затем перешел в шествие по центру Вены, держали плакаты с лозунгами: "Нет — сверхприбыли компаний за счет электроэнергии и арендной платы", "Цены ниже!", "Нет ограничениям цен на бензин — гарантии энергопотреблению". Выступающие со сцены представители профсоюзов и общественных организаций потребовали изменения политики правительства, гарантий социальных прав граждан, вмешательства в рыночные механизмы с целью предотвращения сверхприбылей крупных компаний на фоне энергокризиса.



"Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро. Австрия — одна из самых богатых стран, но пособия по безработице не повышаются годами. Пришло время это все поменять", — заявил РИА Новости не представившийся участник митинга.



На месте проведения акции дежурят усиленные наряды полиции, а улица, по которой проходит маршрут демонстрации, перегорожена.



Ранее федерация профсоюзов Австрии объявила о проведении 17 сентября демонстрации во всех федеральных землях, протестуя против темпов инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие. Ожидалось, что по всей стране на улицы выйдут несколько десятков тысяч человек.



Нынешний рост инфляции создает большие вызовы для значительной части австрийцев, заявил в своем Twitter-аккаунте бургомистр Вены Михаэль Людвиг. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в то же время отметил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен.