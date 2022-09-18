ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Угроза вторичных санкций имеет свое негативное воздействие на российско-китайские отношения, но неспособна значительно на них повлиять, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. Си Цзиньпин: Китай поддержит Россию по затрагивающим его интересы вопросам

Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста", — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Китая с Россией в условиях угрозы американских санкций.

Кроме того, говоря о развитии отношений России и Китая, представитель Кремля отметил, что "скачок в развитии двусторонних отношений, товарооборота значительный".

"Это здорово", — добавил Песков.