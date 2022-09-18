Песков завил, что ЕАЭС в условиях санкций подтвердил свою эффективность и позитивные перспективы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. ЕАЭС даже в нелёгких условиях санкций подтверждает свою" плавучесть" и положительные перспективы, сообщил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Даже сейчас, в нелегкие времена, связанные с неминуемыми какими-то последствиями санкций и т.д., все равно ЕврАзЭС подтверждает свою плавучесть и подтверждает достаточно положительные перспективы", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Комментируя стремление США "разъединить экономики России и стран Центральной Азии", представитель Кремля отметил, что" вряд ли это возможно".
"Потому что экономики Российской Федерации и государств-членов бывшего Советского Союза — они в большой степени взаимозависимы, более того, они носят взаимодополняющий характер и взаимовыгодный характер", — пояснил Песков.
https://1prime.ru/News/20220918/838155827.html
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