ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. ЕАЭС даже в нелёгких условиях санкций подтверждает свою" плавучесть" и положительные перспективы, сообщил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал, как Россия ответит на деструктивную линию Евросоюза

"Даже сейчас, в нелегкие времена, связанные с неминуемыми какими-то последствиями санкций и т.д., все равно ЕврАзЭС подтверждает свою плавучесть и подтверждает достаточно положительные перспективы", — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Комментируя стремление США "разъединить экономики России и стран Центральной Азии", представитель Кремля отметил, что" вряд ли это возможно".

"Потому что экономики Российской Федерации и государств-членов бывшего Советского Союза — они в большой степени взаимозависимы, более того, они носят взаимодополняющий характер и взаимовыгодный характер", — пояснил Песков.