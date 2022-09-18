ПАРИЖ, 18 сен — ПРАЙМ. Франция планирует инвестировать более девяти миллиардов евро в космическую отрасль в течение следующих трёх лет, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Франция планирует ограничить рост цен на газ и электричество

"В общей сложности Франция собирается инвестировать более девяти миллиардов евро в космическую отрасль в течение следующих трёх лет для (проведения) исследований и (развития) нашей космической промышленности", — сказала она в своем выступлении на Международном конгрессе астронавтики.

По словам Борн, развитие космической промышленности играет важную роль в борьбе с климатическими изменениями, так как многие изменения отслеживаются с помощью спутников. Кроме того, эта отрасль тесно связана с цифровой сферой, поскольку телефоны, системы геолокации и интернет зависят от деятельности в области космоса.

Премьер-министр Франции также сообщила, что в настоящий момент космическое пространство становится "полем конфронтации" и идёт процесс его милитаризации. По ее словам, именно поэтому Европа должна использовать достижения космической промышленности, чтобы "сохранить стратегическую автономию в области оценки ситуаций, принятия решений и проведения операций", а также чтобы "защитить национальные интересы" региона.

Европа должна сохранить автономию доступа к космосу и не зависеть от других стран в вопросах запуска ракет и спутников, сказала Борн.

Кроме того, она отметила важность многостороннего сотрудничества в рамках Евросоюза, двустороннего сотрудничества между космическими державами и сотрудничества с космическими агентствами.