ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ прекрасно понимают, кто обстреливает Запорожскую АЭС и передают необходимую информацию в штаб-квартиру агентства в Вене, но затем в заявления добавляется политическая составляющая, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. МАГАТЭ сообщило о подключении ЗАЭС к украинской энергосети

"Они грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает", — заявил Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции — она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом", — добавил глава "Росатома".

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной станцией в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. На фоне регулярных обстрелов Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС со стороны украинских военных, в МИД России подчеркивали оправданность взятия российскими военными станции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию агентства и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

В минувший четверг совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два — против, еще семь воздержались. В этой антироссийской резолюции ни слова не говорится систематических обстрелах Запорожской АЭС, заявило постпредство России при международных организациях в Вене. Резолюция не имеет оперативных последствий, она носит политико-пропагандистский характер, заявил РИА Новости постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.