Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике
Путин на следующей неделе продолжит серию совещаний по ситуации в экономике
Читать 1prime.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин на следующей неделе продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, сообщил телеканал "Россия 1".
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на следующей неделе правительство планировало представить президенту бюджетный пакет на 2023-25 годы.
"Президент продолжит серию совещаний по ситуации в экономике", — сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Также на следующей неделе глава государства примет верительные грамоты от послов иностранных государств, которые начинают работу в России. Кроме того, по информации телеканала, не исключена и региональная поездка президента.
https://1prime.ru/News/20220918/838155973.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.