ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин на следующей неделе продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, сообщил телеканал "Россия 1". Путин оценил темпы развития экономики стран ШОС

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на следующей неделе правительство планировало представить президенту бюджетный пакет на 2023-25 годы.

"Президент продолжит серию совещаний по ситуации в экономике", — сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также на следующей неделе глава государства примет верительные грамоты от послов иностранных государств, которые начинают работу в России. Кроме того, по информации телеканала, не исключена и региональная поездка президента.