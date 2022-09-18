ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен — ПРАЙМ. Финские пограничники не ожидают увеличения количества пересечений границы россиянами с 19 сентября, когда Финляндия останется единственной в Евросоюзе страной, граничащей с Россией и впускающей россиян, заявил представитель пограничной службы юго-восточной Финляндии Танели Репо. Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза

С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с Россией, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок российских граждан и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

"В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в юго-восточной Финляндии, но ситуация отслеживается, и при необходимости численность персонала будет увеличена", — сказал Репо в комментарии финскому агентству STT.

В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинисте, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.