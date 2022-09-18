БЕРЛИН, 18 сен — ПРАЙМ. Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с Владимиром Путиным, заявил Олаф Шольц. Шольц признался, в каком тоне с ним разговаривает Путин

Путин и Шольц провели телефонный разговор 13 сентября, обсуждалась ситуация на Украине.

"Тональность (разговора — ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий", — рассказал Шольц в интервью Deutschlandfunk.

По итогам прошлых разговоров с президентом РФ Шольц также отметил некие "подвижки", однако отметил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.