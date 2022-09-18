Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным
Шольц заявил, что необходимо и дальше продолжать вести диалог с Путиным
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БЕРЛИН, 18 сен — ПРАЙМ. Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с Владимиром Путиным, заявил Олаф Шольц.
Путин и Шольц провели телефонный разговор 13 сентября, обсуждалась ситуация на Украине.
"Тональность (разговора — ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий", — рассказал Шольц в интервью Deutschlandfunk.
По итогам прошлых разговоров с президентом РФ Шольц также отметил некие "подвижки", однако отметил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.
https://1prime.ru/News/20220918/838156697.html
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