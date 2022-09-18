ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Польша будет защищать Венгрию, которую хотят лишить финансирования Евросоюза, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Ранее в воскресенье Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в общеевропейском бюджете. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта в связи с коррупцией. Венгрия намерена договориться с Еврокомиссией о доступе к финансированию

Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.

У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.

"Польша будет решительно противостоять любым действиям европейских институтов, которые намерены незаконно лишить средств какие-либо страны-члены, в данном случае Венгрию", — сказал Моравецкий, которого цитирует агентство РАР.

Сама Польша также до сих пор не может получить деньги из европейского пакета восстановления после пандемии коронавируса. Претензии европейских структур касаются проблем с верховенством права в Польше.

В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.

На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.