СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. Решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, это обусловлено необходимостью ритейлеров успеть закупиться к новогодним праздникам, сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров дал прогноз по параллельному импорту

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал соответствующий проект изменений в список параллельного импорта. В нем речь идёт о разрешении ввоза не всей, а только части алкогольной продукции зарубежных брендов.

"Мы выполняем техническую роль, имея в виду, что коллеги из ассоциации торговых предприятий — АКОРТ — подали соответствующую заявку с учётом предстоящих новогодних праздников. А у нас, как правило, новогодние потом перерастают во все другие праздники. Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках. При этом разные позиции у федеральных органов исполнительной власти, поэтому мы в данном случае выполняем роль модератора. Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение", — отметил он.

"Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции", — сказал вице-премьер — глава Минпромторга, отвечая на вопрос о сроках принятия окончательного решения.

Мантуров подчеркнул, что позиция Минпромторга по этому вопросу нейтральная. "Мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения", — уточнил он. При этом Минсельхоз ранее выступал против разрешения алкоголя к параллельному импорту из-за опасений роста контрафакта.