БРЮССЕЛЬ, 19 сен — ПРАЙМ. Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пожаловался, что Венгрия заморозила российских активов всего на 3 тысячи евро, в то время как другие страны отчитались о заморозке "миллиардов". СМИ: заморозка резервов России повлечет плачевные последствия для мира

Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В начале июля еврокомиссар Рейндерс сообщал, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.

"На сегодняшний день в Европе мы (государства Евросоюза — ред.) заморозили 14,5 миллиарда евро. Но 90% из этой суммы приходится на шесть государств, то есть надо работать с остальными, которые либо не заморозили, либо не сообщили об этом… Могу привести пример Венгрии, где было заморожено всего 3 тысячи евро с небольшим", — сказал еврокомиссар французскому телеканалу LCI.

Рейндерс уточнил, что речь идет об активах российских физлиц и компаний, находящихся под санкциями ЕС. Больше всего средств, по словам Рейндерса, заморозила Бельгия — 3,5 миллиарда евро. Также более миллиарда заморозили Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия.