ЕРЕВАН, 19 сен — ПРАЙМ. Сопредседатели армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук подписали в понедельник в Ереване программу экономического сотрудничества до 2025 года, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Армения нарастила товарооборот со странами ЕАЭС в первом полугодии

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки армяно-российского сотрудничества, сопредседатели межправкомиссии выразили удовлетворение положительными показателями в торгово-экономических отношениях, а также коснулись текущего сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах и перспектив его развития.

"В конце встречи вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук подписали программу экономического сотрудничества между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации на 2022-2025 годы", — говорится на сайте правительства.