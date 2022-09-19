ЕРЕВАН, 19 сен — ПРАЙМ. Армяно-российский товарооборот за семь месяцев 2022 года вырос почти на 50%, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, выступая в Ереване на IX Российско-армянском межрегиональном форуме. Армения нарастила товарооборот со странами ЕАЭС в первом полугодии

"В январе – июле 2022 года товарооборот РФ с Республикой Армения составил 2 миллиарда долларов, увеличившись относительно аналогичного показателя 2021 года почти на 50%. Экспорт России в Армению за указанный период составил 1,4 миллиарда долларов, рост на 40,5%. Импорт в Россию из Армении увеличился на 66,3%, составив 0,6 миллиарда долларов", — отметил Оверчук.

Он добавил, что обе страны активно развивают инвестиционное сотрудничество.

"Общий объем накопленных российских инвестиций составляет почти 40% от общего объема иностранных инвестиций в армянскую экономику, это порядка 2 миллиарда долларов", — заявил российский вице-премьер.

Он напомнил, что в Армении работает более 40 крупных российских компаний. Часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками, это, в частности, "Газпром Армения", "ГеоПроМайнинг Голд", "МТС Армения", "РЖД", "Росатом".