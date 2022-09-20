МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина после проведения референдума как можно скорее рассмотреть вопрос о включении ДНР в состав России. Лавров прокомментировал проведение референдума в ЛНР и ДНР

"Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", — написал он в своем-телеграм канале.

По словам Пушилина, народ Донбасса много страдал и заслужил "быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной".

"Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса — быть в составе Российской Федерации", — заявил глава ДНР.

Он подчеркнул, что референдум проведут незамедлительно, и выразил уверенность в его результатах.

Ранее во вторник власти ЛНР и ДНР приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России 23-27 сентября.