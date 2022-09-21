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2022
https://1prime.ru/News/20220921/838195266.html
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Новости
Новости
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Российский президент Владимир Путин выступает с речью по вопросу проведения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов. ПРАЙМ, 21.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Российский президент Владимир Путин выступает с речью по вопросу проведения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов.